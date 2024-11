Amore mio perdonami Ballando con le stelle Pernice e Bianca Guaccero | abbracci dietro le quinte

Leggi l'articolo completo su Caffeinamagazine.it

con le, il retroscena dopo la lite tra Giovannie Guillermo Mariotto. Non sarà stato il programma più visto del sabato sera – battuto, seppur di poco, da Tu sì que Vales – ma lo show di Rai1 ha regalato comunque tante emozioni e colpi di scena al pubblico. Oltre alle lacrime di Milly Carlucci per la dedica speciale di Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli alle mamme scomparse, c’è stata una lite piuttosto spiacevole.Lo scontro ha riguardato il maestro Giovannie il giurato Guillermo Mariotto. Sulle critiche alla giuria si è scritto tanto, basti pensare che Massimiliano Ossini ha addirittura deciso di fondare il ‘sindacato’ dei ballerini del programma per tutelare gli interessi dei concorrenti (tutto vero, ndr). Tra il ballerino e il designer di moda sono volate parole grosse.