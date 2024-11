Sport.quotidiano.net - Zizic & Pajola La Virtus si sblocca in casa

Bologna 84 Maccabi Tel Aviv 77 SEGAFREDO : Cordinier 11, Belinelli 7,10, Clyburn 11, Shengelia 16, Grazulis ne, Morgan 5, Polonara 6, Diouf 2,14, Akele, Tucker 2. All. Banchi. MACCABI TEL AVIV: Hoard 7, Lee 5, Menco ne, Sorkin 8, Rayman 2, Dibartolomeo 9, Rivero 7, Cohen ne, Randolph 21, Jokubaitis 10, Gabriel 5, De Julius 3. All. Kattash. Arbitri: Garcia, Bissang, Lezcano. Note: parziali 25-17; 45-39; 60-55. Tiri da due:Bologna 21/38; Tel Aviv 25/51. Tiri da tre: 11/25; 7/17. Tiri liberi: 9/17; 6/9. Rimbalzi: 32;37. Nella nuova stagione che è iniziata da poco più di un mese, è la prima volta che lariesce a vincere una partita di Eurolega davanti al suo pubblico. Non è un caso perché la V nera ha trasmesso il senso di essere una squadra. Quella sensazione che fini qui era mancata.