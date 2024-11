Sport.quotidiano.net - Vis Zoia: "Stellone il nostro punto di forza"

"Sono contento di essere alla Vis, insieme ai miei compagni quest’ anno vogliamo regalare delle soddisfazioni ai nostri tifosi". Con queste parole l’esterno Riccardodescrive al meglio la volontà di un gruppo a suo parere "ben costruito, forte ed attrezzato, molto unito e compatto che sa sempre come comportarsi in campo". Il classe 2001 si può considerare come uno tra i fedelissimi di misterche in questo avvio di campionato non si è mai privato di lui. I dati parlano chiaro: 10 partite da titolare e 3 da subentrato. La duttilità è il suo cavallo di battaglia. Perché in questo avvio di campionatoha ricoperto varie zone del campo senza mai sfigurare, mostrando in ogni occasione una buona affidabilità in fase difensiva. Questa caratteristica lo ha sempre contraddistinto nell’ arco della sua carriera ed ha richiamato su di lui anche le attenzioni di vari club della serie cadetta.