Ilgiorno.it - Verso le Olimpiadi. Opere finite all’ultimo o solo dopo l’evento. Ecco scadenze e ritardi

Neanche questa volta si è riusciti ad evitare la corsa contro il tempo. E il risultato è che alcunesaranno ultimatepoche settimane o addirittura pochi giorni prima del 6 febbraio 2026, altre saranno ultimate a evento concluso e non manca, infine, il caso di un’opera il cui taglio del nastro avverrà ad evento in corso. Il riferimento è allestradali e ferroviarie messe in cantiere per leInvernali del 2026, quelle di Milano e Cortina, in programma dal 6 al 22 febbraio. Prima di addentrarsi nella selva di, vale la pena sottolineare che per alcune, quelle "connesse e di contesto", non era d’obbligo l’ultimazione entro i Giochi. Ma alcune hanno comunque accumulato. Nel dettaglio, per il 6 febbraio 2026 saranno pronte la variante di Tirano e la tangenziale sud di Sondrio, entrambe lungo la Statale 38 dello Stelvio, e ultimati l’ammodernamento del ponte Manzoni a L, il consolidamento della Galleria Monte Piazzo e il potenziamento dello svincolo di Piona lungo la Statale 36 del Lago di Como.