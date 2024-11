Gaeta.it - Terremoto di magnitudo 4.0 scuote Montecilfone: nessun danno segnalato

Undi4.0 ha colpito la zona di, in provincia di Campobasso, nella mattinata di oggi. La scossa sismica, segnalata dalla Sala Sismica dell'INGV a Roma, ha avuto luogo a circa 20 chilometri da Termoli. Gli esperti indicano che l'ipocentro delè stato localizzato a una profondità di circa 18 chilometri, un dato rilevante per comprendere l'eventuale gravità dell'evento sismico.Dettagli dele delle scosse sismicheIldiè stato avvertito in diverse località limitrofe, ma non sono per ora giunte segnalazioni di danni a cose o persone. Solitamente, ladi unè un indicatore della sua potenza e, nonostante la scossa sia di unamoderata, è ben noto come la variabilità del terreno e l'urbanizzazione possano influenzare le conseguenze di tali eventi.