Ilgiorno.it - Stop logistica. Superate le 3mila firme

lecontro il progetto di insediamento di capannoni per lanella frazione di Tornavento, a Lonate Pozzolo. La raccolta prosegue, ogni giorno nuovi cittadini sottoscrivono il documento su Change.org. Spiegano gli esponenti dell’associazione Viva Via Gaggio e gli altri promotori della mobilitazione online: "La frazione di Tornavento, affacciata direttamente sulla vallata del fiume Ticino, ha caratteristiche paesaggistiche e naturali uniche e importanti. I coni visivi sul Monte Rosa e sulle catene montuose delle Alpi, così come sulla vallata del fiume Ticino, la presenza del Centro Parco Ex Dogana Austroungarica, la strada del Gaggio che si snoda tra la brughiera e i boschi, così come il sistema ciclopedonale sul Canale Villoresi, il Canale Industriale e il fiume Ticino rappresentano un unicum paesaggistico storico e naturalistico da custodire, tutelare e salvaguardare".