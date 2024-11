Superguidatv.it - Stefania Craxi a Verissimo svela il rapporto col padre: “Una volta mi disse una Craxi non piange. La vita del politico è dura” | Video Mediaset

Leggi l'articolo completo su Superguidatv.it

, per la prima, ha raccontato a Silvia Toffanin del suocon Lucio Dalla e con suo papà Bettino Crazi. La donna è entrata infatti sulle note di una canzone del cantautore e poi hato che suoBettino voleva chiamarla Anastasia, come la figlia dello zar. Uncoldifficile dato il ruoloche ricopriva.ha anche rivelato che il suo sogno era diventare un’inviata di guerra ma dato il cognome che portava nessuna redazione l’ha mai assunta. Così è finita per fare tv ma nel settore dello spettacolo dove ha fatto il produttore per 20 anni da Beato tra le donne al Grande Fratello. Ecco ilcon l’intervista integrale adi