Siniakova Townsend-Dabrowski Routliffe oggi in tv | orario canale e diretta streaming Wta Finals Riyadh 2024

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

Katerinae Taylorse la vedranno contro Gabrielae Erinnella finale di doppio alle WTAdi(Arabia Saudita). Promette spettacolo l’atto conclusivo in Medio Oriente, dove si affrontano le due migliori coppie della stagione. Da un lato la ceca, numero uno indiscussa, che fa coppia cone va a caccia del bis dopo il titolo a Wimbledon. Dall’altro la canadesee la neozelandese (ma che in passato ha rappresentato il Canada), numero due della Race e anche loro ancora imbattute nel torneo. L’unico precedente risale alla finale di Wimbledon, vinta in due tie-break da.PROGRAMMA E COPERTURA TVRISULTATI E CLASSIFICHEMONTEPREMIscenderanno in campo, sabato 6 novembre, come primo incontro di giornata dalle 14:00 italiane sul Center Court.