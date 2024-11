Ilrestodelcarlino.it - Sicurezza stradale al porto. Primo passo: modifica della viabilità di ingresso e uscita dal Tcr

Leggi l'articolo completo su Ilrestodelcarlino.it

Sopralluogo tecnico al Terminal Container deldi Ravenna, coordinato dall’assessora alAnnagiulia Randi, insieme ai funzionari del serviziodel Comune e ai rappresentanti di Rete Ferroviaria Italiana (RFI) per studiare gli interventi di messa indell’all’area. Il sopralluogo è parte di un percorso avviato lo scorso agosto con il Prefetto Castrese De Rosa, i sindacati e i gestori delle manovre, in seguito all’incidente tra un camion e un treno verificatosi lo scorso agosto in corrispondenza del varco ferroviario d’entrata al terminal, che ha poi sollevato la necessità di mappare e risolvere criticità simili in tutto ilanche in considerazione dell’incremento dei treni in transito con un +9,4% nei primi nove mesi dell’anno. "Unrisultato – commenta Randi – che dimostra come la sinergia tra Istituzioni e realtà operative del territorio possa portare a miglioramenti concreti a beneficio dell’intera comunità portuale".