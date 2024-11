Shapovalov-Medjedovic oggi in tv | orario canale e diretta streaming Atp Belgrado 2024

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

Denisse la vedrà contro Hamadnella finale dell’ATP 250 di, torneo di scena sui campi in cemento indoor della capitale serba. Il mancino canadese, proveniente dalle qualificazioni, nel penultimo atto ha lasciato soltanto tre game al ceco Jiri Lehecka, quarta forza del seeding. Tra lui ed il secondo titolo sul circuito maggiore dopo Stoccolma 2019 c’è il ventunenne serbo, che nell’altra semifinale ha avuto la meglio al tie-break decisivo nei confronti dell’altra wild card di casa Laslo Djere dopo quasi due ore e mezza di contesa. Tra i due giocatori si tratta del primo confronto diretto della carriera conche, soprattutto in virtù della maggior esperienza a certi livelli, partirà nettamente favorito secondo le quote dei bookmakers., tuttavia, potrà beneficiare del caloroso supporto del pubblico di casa, pronto a spingerlo verso quello che sarebbe il traguardo più prestigioso della propria vita tennistica senza dimenticarsi però del trionfo dello scorso anno ottenuto alle Next Gen ATP Finals di Jeddah.