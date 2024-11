Ilgiorno.it - Sciopero senza precedenti. Alta adesione e 700 malati. Atm manda i funzionari a riaprire le metropolitane

Unoesclusione di colpi, quello tenutosi ieri nel trasporto pubblico locale. La protesta dei lavoratori di Atm non ha risparmiato le fasce orarie di garanzia e le linee che in quelle fasce orarie avrebbero dovuto fornire un servizio il più possibile regolare., anzi altissima, l’alla protesta: per Filt-Cgil, Fit-Cisl, UilTrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna è stata pari al 98%. A questa si sono poi aggiunti 700 certificati di malattia inviati dai lavorati ad Atm già dalle prime ore di venerdì. Abbastanza per rendere ulteriormente più complicato assicurare il servizio anche nelle ore solitamente escluse dalla protesta, vale a dire: fino alle 8.45 del mattino e dalle 15 alle 18. Diverse stazioni della metropolitana sono state riaperte ai passeggeri solo perché Atm ha dirottato nei mezzanini alcuniche solitamente svolgono altre mansioni: sono stati loro ad aprire le porte delle stazioni della metropolitana e a vegliare sulla circolazione dei treni e sul via vai dei passeggeri come fossero agenti di stazione.