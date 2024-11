Scherma Coppa del Mondo spada Fujairah 2024 | Kowalczyk e Rizzi firmano la doppietta azzurra

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

Sarae Giuliala, prima tappa delladel/2025 difemminile. Debutto da favola delle spadiste azzurre nella gara individuale della tappa che inaugura il nuovo quadriennio olimpico. Primo podio e primo trionfo nel massimo circuito mondiale per l’Sara, che in finale ha superato con il punteggio di 15-10 la friulana Giulia, l’unica del quartetto d’oro alle Olimpiadi di Parigipresente a. La casertana, vicecampionessa d’Europa Under 23 lo scorso anno, ha aperto la giornata imponendosi 15-10 sulla polacca Brych, per poi battere la statunitense Husisian (15-11), la svizzera Brunner (15-9), l’ungherese Muhari (15-13) e in semifinale l’estone Embrich (15-12).La campionessa olimpica Giuliaha invece aperto con il successo di misura contro l’ungherese Toth (8-7), superando poi nell’ordine l’ucraina Bezhura (10-9), le francesi Louise Marie (15-10) e Sersat in semifinale (15-12).