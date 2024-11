Game-experience.it - PlayStation continuerà ad investire nei live service nonostante il flop di Concord

Leggi l'articolo completo su Game-experience.it

Il presidente, COO e CFO di Sony, Hiroki Totoki, ha rivelato che all’interno della società adotteranno un approccio più cauto con la produzione didopo il lancio di, ritenuto ovviamente insoddisfacente.questo intoppo, il dirigente ci ha tenuto a precisare che la corporazione giapponesea produrre giochi servizio da affiancare alla classica offerta di titoli single-player, cercando in questo modo di arricchire l’offerta di.Hiroki Totoki ha aggiunto che questo 2024 è stato un po’ altalenante per quanto riguarda la produzione di giochiprovenienti daiStudios, visto che l’anno in corso è partito con il lancio di Helldivers 2, gioco di assoluto successo di pubblico, (preceduto alla fine del 2023 dalla cancellazione The Last of Us Online) seguito però dalla chiusura lampo di