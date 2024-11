Pierotti risponde a Pellegri 1-1 tra Lecce ed Empoli

Leggi l'articolo completo su Ildenaro.it

(ITALPRESS) – La furia finale delnon basta per battere unconvinto di vincere per un’ora poi in grossa difficoltà nel finale. I salentini hanno colto due traverse e sfiorato ripetutamente il secondo gol in un finale convulso. Primo tempo bloccato. La coperta delè molto corta, in mediana finchè regge la coppia Ramadani-Rafia va tutto bene, la difesa è protetta e Falcone non tocca palla. L’con una difesa bloccata, un centrocampo attento ed un attacco pronto a fare densità in mezzo al campo. Risultato di questo atteggiamento tattico: zero tiri in porta in mezz’ora. Uno straccio bagnato quello di(31?) ma, al 33?, Cacace scende, serveche si gira e fionda un rasoterra su cui Falcone non tenta nemmeno l’intervento: 0-1. Maleh potrebbe fare male, Gaspar si immola poi, al 47?, lo stesso Gaspar, di testa, non trova la porta.