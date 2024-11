Dailyshowmagazine.com - Peppe Avolio: l’artista delle vignette e caricature che trasforma Napoli in un’opera d’arte umoristica

Leggi l'articolo completo su Dailyshowmagazine.com

Giuseppe, in arte PeppArt, è un vignettista e illustratore napoletano che racconta la realtà con ironia e arte attraverso la sua matita. Conosciuto per il suo stile unico, che combinae un profondo senso di umorismo, PeppArt è un nome noto nelle testate giornalistiche e sui social media, dove la sua capacità di ritrarre con umorismo le vicende quotidiane delcalcio e la cultura partenopea lo hanno reso popolare tra i tifosi e gli amanti della satira.Fin da giovane, PeppArt ha trovato nella caricatura una formapersonale e significativa, ispirandosi a maestri del genere come Interlinghi e Del Vaglio. Dalledei suoi compagni di classe fino allesportive pubblicate nei principali quotidiani della Campania, la sua carriera è stata un continuo crescendo di successi e riconoscimenti.