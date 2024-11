Pagelle Venezia-Parma 1-2 | voti e tabellino Serie A 2024 2025

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

Sohm uomo ovunque, Valeri coraggioso e decisivo. Si salvano Oristanio e Nicolussi Caviglia in casa lagunare. Queste in sintesi ledi1-2, match della dodicesima giornata diA. La squadra di Di Francesco è ora la formazione che ha perso più punti (14) da situazione di vantaggio in campionato, superando proprio il(12).Al 5? la squadra di Eusebio Di Francesco passa in vantaggio. Oristanio – il giocatore che ha completato più dribbling in questaA (25) – porta a spasso due avversari sulla destra e crossa in area, dove Nicolussi Caviglia controlla col petto e col sinistro batte in diagonale Suzuki. Al 17? c’è il pareggio del. Merito di Emanuele Valeri che dalla lunga distanza lascia partire forte e angolato, sul quale Stankovic non può fare nulla.