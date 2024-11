Tuttivip.it - “Ora Shaila non si riprende più”. Grande Fratello, arrivato il colpo di scena su Mariavittoria

Leggi l'articolo completo su Tuttivip.it

Il pubblico delè nuovamente chiamato a decidere: chi saranno i due concorrenti immuni tra, Clayton e? Il verdetto ufficiale sarà svelato in diretta da Alfonso Signorini il 12 novembre, ma i sondaggi di “.forumfree” sembrano già delineare le preferenze degli spettatori. Con 1.105 voti raccolti al 8 novembre,emerge come favorita, raccogliendo oltre il 50% delle preferenze e distanziando nettamente i suoi sfidanti. La vera sfida si sposta sul secondo posto, dovee Clayton sembrano contendersi l’immunità.Nella prossima puntata delverranno decretati i due nuovi immuni, traGatta, Clayton Norcross eMinghetti. In nomination dal turno precedente, i tre sono al centro delle attenzioni del pubblico, che ha il compito di scegliere il loro preferito tramite televoto.