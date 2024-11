Secoloditalia.it - Mosca già frena Trump sulla pace in Ucraina: ” Pronti ad ascoltare le sue proposte, ma sarà difficile…”

Leggi l'articolo completo su Secoloditalia.it

Il disgelo trae Russia è ancora molto lontano, ma nonostante tuttosi dice pronta adledi Donald. Il viceministro degli Esteri russo, Sergei Riabkov, ha precisato che la Russia sentirà presto cosa ha da diresull’ma “non c’è una soluzione facile” sul conflitto visto il supporto che gli Usa continuano a fornire a Kiev dall’inizio della guerra. In poche parole, il Cremlino non sa ancora se fidarsi del tycoon e teme che le sue aperture diplomatiche siano soltanto una promessa elettorale destinata a vanificarsi nella realtà.Riabkov: “se c’è qualche soluzione sul conflitto ascolteremo”Se gli Stati Uniti daranno il segnale ” di avere idee su come muoversi verso una soluzione, senza continuare a pompare il regime di Kiev con ogni tipo di assistenza per ottenere la sconfitta strategica di– ha sottolineato il viceministro russo – allora faremo certamente del nostro meglio per analizzarlo e dare una risposta”.