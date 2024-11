Ilnapolista.it - Mbappé ha confidato ai suoi amici più intimi di non essere contento del sistema tattico di Ancelotti (Mundo Deportivo)

Ciò che sta facendoal Real è ben lontano da ciò che tutti si aspettavano da lui quando è arrivata l’ufficialità della sua firma per i Blancos.L’attaccante francese avrebbe confessato aidi non gradire ildi gioco di.A riportarlo è il, che scrive:“Non ci sono più dubbi sul fatto che Kyliannon stia attraversando il suo periodo migliore. L’attaccante francese è stato appena escluso dalla rosa della Francia nonostante, come ha riconosciuto Didier Deschamps, volessepresente per le prossime due partite di Nations League.Ma il giocatore è anche finito al centro delle critiche dopo le ultime due dolorose sconfitte del Real Madrid al Santiago Bernabeu. La prima nella Liga contro il Barcellona e l’ultima contro il Milan in Champions League.