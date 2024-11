Maxi furto a Roma, rubati 140 mila euro di borse da Valentino in Piazza di Spagna

Leggi l'articolo completo su Open.online

Intorno a mezzanotte di oggi, 9 novembre, unha colpito la boutiqueindi, nel centro di. L’allarme è scattato poco dopo, richiamando sul posto il servizio di vigilanza, che ha a sua volta allertato il 112. Gli agenti, che ora stanno conducendo le indagini insieme alla Scientifica, hanno constatato ildi diversedi lusso, trafugate dai cassetti e dalle mensole del negozio per un valore complessivo stimato di circa 140. Il commissariato Trevi Campo Marzio della Polizia gestisce le ricerche e rilevamenti insieme alla polizia Scientifica, che sta esaminando la scena del crimine in cerca di indizi. Al momento non sono state rilevate tracce che possano ricondurre al percorso seguito dai ladri che sono fuggiti apparentemente senza essere visti.