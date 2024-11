Cityrumors.it - Manovra 2025, brutta sorpresa sull’assegno per questi pensionati

È in fase di analisi al Parlamento la Legge di Bilancio. Al centro, tra i grandi temi, anche quello delle pensioni. Per molti sarà una batosta micidiale. Sono giorni febbricitanti, per il governo guidato da Giorgia Meloni. Dopo l'approvazione del Consiglio dei Ministri dello scorso 15 ottobre, la Legge di Bilancio è ora al vaglio del Parlamento. Al momento, la questione che più scalda gli animi non è tanto l'ipotesi di una riforma organica, quanto più l'entità di un aumento sui trattamenti minimi. In generale, comunque, molta attenzione è posta sul tema delle pensioni. Per quanto riguarda la pensione minima, nel 2025 con buon probabilità si crescerà da 614,77 euro a 617,89 euro, sebbene l'obiettivo più realistico sarebbe quello di raggiungere i 620 euro al mese o addirittura i 630 euro al mese.