Le ultime Mendes e Ponsi ancora out meglio non rischiare

Era stato piuttosto ottimista, se non altro per ’colpa’ di una comprensibile, smisurata, voglia di tornare in campo. Ma, saggiamente, non era il caso diconsiderate le due settimane di lavoro all’orizzonte e così Pedro(foto) alza bandiera bianca anche per la Carrarese (2.036 i biglietti venduti, 712 per gli ospiti) e mette nel mirino Cosenza.averlo pronto più avanti. Stesso si dica per, anch’egli assente dalla prima lista dei convocati di Mandelli. È stata una vigilia tutto sommato serena quella del tecnico chiamato a sostituire Bisoli. Volto disteso, parole diplomatiche ma dirette e chiare. Ha sottolineato l’importanza dell’opportunità che gli è stata concessa e che difficilmente stravolgerà dopo nemmeno 7 giorni di lavoro ma che qualche modifica, in accordo col suo ’credo’ calcistico ci potrebbe essere.