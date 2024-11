Ilrestodelcarlino.it - La Civitanovese al bivio. Visciano: "Il gruppo è vivo"

"Contro i biancorossi dobbiamo partire con l’approccio delle ultime gare, ma finalizzando le occasioni". È quanto afferma Ivan, capitano della, rivolgendo il pensiero alla partita di domani in casa del Città di Teramo. "Sicuramente – spiega il mediano rossoblù – sarà una partita difficile su un campo importante. Teramo è una bella piazza, sappiamo di dovercela vedere con una squadra forte e con un reparto offensivo davvero fastidioso". La compagine abruzzese guidata da Marco Pomante è seconda in graduatoria (19 punti) insieme con Chieti e Fossombrone e ha prospettive ambiziose. Si tratta di una formazione che, come ha illustrato, dispone di un reparto offensivo importante tra i vari Galesio, già a segno con 5 gol, Tourè, reduce da un’annata con 19 marcature in Eccellenza, e D’Egidio.