Inventori sin dalle superiori. Un robot prescrive i probiotici e l’aria si controlla in uno zaino

Serena Moltani e Matteo Quistaini, quinta H al liceo delle scienze applicate Majorana di Rho, sono rimasti folgorati daidurante un’esperienza di due settimane nel reparto di Chirurgia dell’ospedale di Magenta. E hanno scommesso su un "utilizzo ad ampio spettro" di questi microrganismi che abitano il nostro intestino, da problemi "lievi come un mal di stomaco alla riabilitazione dopo un intervento addominale, dalla prevenzione di malattie inguaribili a una soluzione per uno dei grandi problemi sanitari del nostro tempo: la resistenza agli antibiotici e in generale ai farmaci dovuta all’abuso", spiegano i due teenager che meditano di proseguire gli studi "in ambito medico-sanitario". Intanto si sono inventati un dispositivo tipo cassettiera, governato da un algoritmo che attinge a un database: un operatore sanitario ma anche, idealmente, "un farmacista inserisce i parametri del paziente, i sintomi", e la macchina, battezzata "Robo-ProT", seleziona la terapia probiotica adeguata.