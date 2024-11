Gaeta.it - Il Ministro Giuli in Appoggio a Francesco Spano: Smentite le Polemiche e Difeso il ‘Giuliese’

Facebook WhatsAppTwitter Nel contesto di un evento organizzato da Fratelli d’Italia, ildella Cultura Alessandroha preso parte a un dibattito incentrato sugli sviluppi culturali della legislatura attuale.ha risposto a critiche e commenti riguardanti il suo modo di parlare, usando il termine ‘ese‘ per descrivere le sue peculiarità linguistiche, mentre ha affrontato anche il tema delle recenti dimissioni di, dimostrandosi fermo nel respingere lea riguardo.La figura di Elon Musk e il confronto politicheseDurante la manifestazione ‘Prima le idee, ritorno al futuro‘,ha colto l’occasione per esprimere la sua opinione su Elon Musk, descrivendolo come una figura affascinante. “Se fosse un mio amico, sarebbe interessante,” ha dichiarato il, il quale ha anche riferito della sua percezione positiva nei confronti dei sorrisi di Musk e dell’impatto che potrebbe avere sulla narrativa attuale.