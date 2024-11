Inter-news.it - Il Lipsia non vince più, pari Borussia Monchengladbach! Inter a -17

finisce 0-0. Gli euro-rivali dell’non riescono a sfondare: punto nelle ultime tre partite tra tutte le competizioni.POCHE EMOZIONI – Ilè chiamato ad una duplice risposta: uno perché è reduce da due sconfitte consecutive traDortmund e Celtic e due perché qualche ora prima il Bayern Monaco, capolista, ha vinto sul campo del St. Pauli per 1-0. Insomma, per gli euro-avversari dell’il momento non sorride. Ma l’avversario non è facile, perché la squadra di Rose si trova ad affrontare il, alla ricerca di punti dopo un avvio di Bundesliga non all’altezza. Rose decide di partire senza Sesko e la sua assenza si sente, tant’è che nel primo tempo, ci va più vicino ilal gol che ile lo fa per ben due volte: prima con Kleindienst al 22? e poi con Honorat al 43?.