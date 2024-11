Quifinanza.it - Il concordato preventivo è un flop perché gli autonomi non evadono

Leggi l'articolo completo su Quifinanza.it

La Cgia di Mestre avanza un’ipotesi sulla ragione per cui ilbiennale non è stato adottato nella maniera ampia che il Governo si aspettava. L’associazione degli artigiani e delle piccole imprese infatti reputa che i dati dello Stato che stimano l’evasione fiscale dei lavoratorisiano errati e che in realtà le partite Ivamolto meno di quanto si pensi.I calcoli del “tax gap” ipotizzano infatti che la tassa più evasa in assoluto, l’Irpef dei lavoratori, venga evasa per quasi il 70% del suo valore. Questo toglierebbe allo Stato quasi 30 miliardi di euro all’anno. La Cgia critica queste cifre, ma l’analisi presenta alcuni problemi relativi soprattutto al periodo di riferimento dei dati disponibili.IldelbiennaleIl Governo ha pubblicizzato molto nell’ultimo anno ilbiennale per i lavoratorie gli imprenditori con ricavi annui inferiori a 5,1 milioni di euro.