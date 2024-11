Forum internazionale turismo Funaro | Noi sindaci chiediamo norme overtourism

Leggi l'articolo completo su Corrieretoscano.it

FIRENZE –: “Noi”Due giorni dedicati al confronto e al dibattito fra i vari operatori del settore, aperti venerdì 8 novembre dagli interventi del presidente del Senato Ignazio La Russa assieme ad Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, Sara, sindaca di Firenze, al presidente della IX Commissione del Senato Luca De Carlo, all’onorevole Alberto Gusmeroli, presidente, X Commissione della Camera e dalla ministra Daniela Santanchè.Giani: “Ilè l’elemento che permette di esaltare e valorizzare il patrimonio intellettuale, sociale, culturale e l’attrazione che i nostri beni artistici e naturali hanno. Non bisogna guardare solo al PIL, ma anche alla rete di relazioni che chi arriva qui crea in un Paese così attrattivo come l’Italia.