Calciomercato.it - Fonseca tuona dopo Cagliari-Milan: “Errori singoli, il secondo gol è pazzesco”

Leggi l'articolo completo su Calciomercato.it

Le dichiarazioni del tecnico rossoneroil pari beffa: “Ilgol subito è”. Poi elogia Leao e CamardaIltorna sulla terra, tremendamente se stessola grande vittoria in casa del Real Madrid. Colnon bastano tre gol (doppietta di Leao) per prendersi i tre punti, ancora una volta vanificati da una mediocre organizzazione difesa nonché da dormite singole. “Il problema di oggi è stato difensivo – ammette a ‘Dazn’ unvisibilmente arrabbiato – ci sono state grosse difficoltà sui cross. Abbiamo vinto 8 duelli aerei su 26, così non si può vincere una partita. Da parte nostra è un passo indietro”Le parole di(LaPresse) – calciomercato.it“Abbiamo cominciato la partita subendo un gol che non possiamo prendere – rincara l’allenatore portoghese – Per me è fuorigioco, ma non si può prendere.