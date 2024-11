Movieplayer.it - Dune, Denis Villeneuve risponde alle critiche di Quentin Tarantino: "Non è un remake"

Leggi l'articolo completo su Movieplayer.it

Il regista diper le rimedel collegache si rifiuta di guardare i suoi due film.ha recentemente commentato a caldodi, dicendo che si rifiuta di guardare i film diperché ha già visto la versione di David Lynch. "Ho vistodi David Lynch un paio di volte", ha detto. "Non ho bisogno di rivedere quella storia. Non ho bisogno di vedere i vermi delle spezie. Non ho bisogno di vedere un film che pronuncia la parola 'spezia' in modo così drammatico". Joker: Folie à Deux,elogia il film: "È un vaf**anculo ai fanatici dei fumetti" La risposta del regista diha recentemente .