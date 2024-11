Ilgiorno.it - Diritti umani e arte in città. Giunta comunale in prima fila

Leggi l'articolo completo su Ilgiorno.it

La narrazione deiattraverso l’contemporanea ha i contorni delle immagini, delle installazioni, dei video di Khalid Albaih, artista, curatore e attivista sudanese. Con l’esposizione “Khalid Albaih. La stagione della migrazione a Nord“,personale in Italia, Fondazione Brescia Musei prosegue il percorso di narrazione deiavviato nel 2019, in un itinerario che invita alcune delle voci più significative della scena artistica internazionale a portare le proprie riflessioni negli spazi del Museo di Santa Giulia a Brescia. "In un momento sociale e politico drammatico come quello dei giorni che stiamo vivendo – commenta Francesca Bazoli, presidente Fondazione Brescia Musei - è fondamentale per la Fondazione avvicinare i linguaggi del contemporaneo attraverso la proposta degli artisti attivisti".