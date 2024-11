Game-experience.it - Call of Duty: Black Ops 6, la recensione: un buon colpo

Leggi l'articolo completo su Game-experience.it

Siamo ormai abituati ai salti pindarici della timeline diofOps. Se solitamente, all’annuncio di un gioco, ci si chiede quale possa essere la sua data di lancio, la domanda perOps è differente: dove diamine è posto cronologicamente?ofOps 6 prende luogo nei primi anni 90 e ripropone alcune facce ben conosciute, come Woods e Adler. Perfetto per chi predilige momenti storici contemporanei, ma non troppo futuristici.Comunque sia,ofcombatte ogni anno con la sua nemesi: l’enorme fetta di giocatori che ignorano la campagna per buttarsi direttamente nel multiplayer. Tagliamo la testa al toro affermando che quest’anno vale la pena dedicare le 8/9 ore di solitaria per vivere un’esperienza che per certi versi va oltre i classici canoni della serie.