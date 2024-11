Sport.quotidiano.net - Calcio dilettanti. A Formigine e Fossoli sfide ad alta tensione

Due derby adspiccano nel programma degli anticipi che oggi (ore 15) apre il fine settimane dei. In Eccellenza al ’Pincelli’ si gioca un(in foto Carrera, maglia arancio) -Terre di Castelli che vale doppio: i verdeblù penultimi non vincono da 8 giornate, mentre la squadra di Domizzi dopo 6 risultati utili (12 punti) in caso di successo potrebbero salire per una notte a -1 dalla vetta di Nibbiano e Borgo. In Promozione derby caldissimo in zona salvezza afra lo United Carpi (2 ko di fila) e il San Felice ultimo a -1 reduce da 4 sconfitte: nei biancazzurri fuori Guadalupi, Pignatti, Kundome, Nadiri, Vezzani e De Marino, nei giallorossi invece non ci sono Pagano, Stabellini, Gentile, Malavasi e Martino. Le altre gare (15): in Seconda ’E’ Consolata-V.