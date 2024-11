Inter-news.it - Biasin: «Accoglienza per Lukaku? Immagino una differenza rispetto all’anno scorso»

Leggi l'articolo completo su Inter-news.it

Fabrizioha effettuato una sua previsione in merito all’che l’Inter potrebbe riservare a Romelual suo ritorno a San Siro da ex.LA SENSAZIONE – L’Inter sfiderà il Napoli di Conte enella sfida valida per la dodicesima giornata della Serie A 2024-2025. Appunto, i nerazzurri ospiteranno non solo l’ex Antonio Conte, con cui è stato vinto il 19esimo scudetto della storia meneghina, ma anche il ben più ingombrante Romelu, protagonista del “rifiuto” di indossare nuovamente la maglia nerazzurra nella scorsa stagione. Sul punto si è espresso il giornalista Fabrizioa Radio Marte: «La mia sensazione, che è quasi una certezza, è che anon saranno riservati applausi, anzi. Abbiamo visto cosa è successo l’annocon Inter-Roma e potrebbe esserci un replay di quell’