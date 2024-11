Oasport.it - Beach volley, en plein di Gottardi/Orsi Toth a Rio! Quarto di finale duro per le azzurre. Scampoli/Bianchi tredicesime

Subito un tris di vittorie e subito quarti diconquistati per la nuova coppia italianache, al debutto assoluto nel circuito mondiale sulla sabbia di Rio de Janeiro dove è in programma l’ultimo Elite 16 della stagione, ottiene un risultato di spessore e non è finita qui, anche se l’accoppiamento che attende lenasconde tantissime insidie. Niente da fare, invece, perche hanno subito tre sconfitte nel girone, dopo aver superato le qualificazioni, e dunque hanno concluso il loro torneo al 13mo posto./Menegatti, nella seconda giornata di gare, hanno iniziato con un successo in rimonta contro la nuova coppia tedesca Ittlinger/Van del Velde. Lehanno perso quasi subito contatto dalle rivali nel primo set (7-10 e 9-14) e si sono arrese con il punteggio di 15-21.