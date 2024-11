Liberoquotidiano.it - Basilicata: Bardi, fiducioso nel riconoscimento della legittimità del nostro operato

"La giunta ed io siamo pienamente fiduciosi in una rapida risoluzionevicenda, con ildel. Ricordo, infatti, che si tratta di programmazione finanziaria e conseguente riparto delle risorse finanziarie alle Aziende sanitarie, programmazione che, come è noto, è di competenza esclusiva del Dipartimento salute e di cui la Giunta regionale si limita a prendere atto, cosa che è stata fatta. Una programmazione, peraltro, già riconosciuta corretta in sede di approvazione e successiva verifica del bilancio. Continuiamo a lavorare con l'impegno di sempre nell'esclusivo interesse dei lucani". Così in una nota, Vito, Presidentegiunta regionalecommentando la decisione del gup del Tribunale di Potenza ha rinviato a giudizio il governatore il cui nome è finito nell'ambito di un'inchiesta sulla sanità lucana.