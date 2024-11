Atp Belgrado 2024 posticipata Medjedovic-Shapovalov | il motivo

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

La finale dell’ATP 250 ditra Hamade Denisper il momento non inizia. Il match era in programma alle ore 15:00, ma i giocatori – dopo essere scesi in campo – sono stati fatti tornare negli spogliatoi. Nessuna causa metereologica, ovviamente, dato che il torneo si disputa indoor. Al momento l’ATP non ha fornito una motivazione ufficiale, ma da quello che traspare si dovrebbe trattare di un problema tecnico (alla linea internet) che comporta il non funzionamento del sistema elettronico di chiamata. Vi terremo aggiornati sulla situazione.AGGIORNAMENTO 15:50 – Il problema è stato risolto e i giocatori sono tornati in campo. Qualche minuto per il warm-up e poi il match potrà iniziare. Atp: ilSportFace.