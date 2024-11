Liberoquotidiano.it - Amadeus, La Corrida un successone? Occhio, come leggere il dato

Vi proponiamo "Tele.raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (Io Canto Generation) Le code dell'esito delle elezioni Usa continuano e condizionare i palinsesti. Nella giornata di mercoledì sono andati in onda dirette e speciali che hanno ottenuto buoni risultati tra cui spicca lo Speciale del Tg5 alle 6 di mattina condotto da Cesara Buonamici che è arrivato al 20% di share. Nel prime time però il pubblico ha voluto tirare un sospiro di sollievo. A dominare è stato “Io Canto Generation” su Canale 5 con 2.084.000 spettatori e il 15% di share, in una serata che ha vistopartir bene con Lasul Nove al 7%. Il talent canoro condotto da Gerry Scotti vede sfidarsi ragazzini tra 10 e 15 anni. Partiti in 24, dopo la semifinale di mercoledì ne sono rimasti 12 per la finale del 13 novembre.