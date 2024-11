Zonawrestling.net - AEW/NJPW: Annunciato un match campione vs campione

Leggi l'articolo completo su Zonawrestling.net

Ci stiamo avvicinando a uno degli show più importanti fuori dalla WWE: il 5 gennaio, al leggendario Tokyo Dome in Giappone, wrestler provenienti dalla AEW/ROH, dalla, da STARDOM e dalla CMLL saliranno sul ring durante Wrestle Dynasty. Un evento che arriverà la sera dopo un’altra serata di grande wrestling, quella di Wrestle Kingdom 19, sempre al Tokyo Dome. Nonostante manchino circa due mesi, diverse star internazionali hanno giàla propria partecipazione, e inè statoun doppioche avrà implicazioni molto importanti su entrambe le serate.AEW contro, con due titoli in palioNella serata di ieri, 8 novembre, durante Fighting Spirit Unleashed, l’eventoin Massachussets, ilInternazionale della AEW Konosuke Takeshita è stato sfidato da Shingo Takagi, che attualmente detiene la cintura NEVER Openweight in New Japan.