Adamant, una settimana a fari spenti. E Maiarelli porta la squadra a cena

E’ stata unavolutamente ‘silente’ quella attraversata dall’Ferrara, che domani pomeriggio (ore 18) scenderà in campo alla Bondi Arena contro lo Jadran Trieste e vorrà cancellare l’inatteso ko di domenica scorsa sul campo del Petrarca Padova. La società ha scelto infatti di tenere il profilo basso dopo la brutta sconfitta, prendendo alla lettera le dichiarazioni di coach Benedetto nell’immediato post gara: "ora dobbiamo stare zitti e lavorare", aveva detto il tecnico reggino insoddisfatto dell’atteggiamento della sua, è così in effetti è stato. E’ stata unadi duro lavoro, in cui nessun giocatore ha rilasciato dichiarazioni, e solamente nella mattinata di oggi lo staff tecnico biancazzurro presenterà come di consueto la gara: non si è voluto lasciare spazio ad interpretazioni di qualsiasi genere, l’indirizzo è chiaro ed è quello di ripartire subito già da domani, tornando ad essere quello che l’è stata nelle prime uscite della stagione.