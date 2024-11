Quotidiano.net - A Firenze, un Settecento giallo shocking

Marchetti Tra il palcoscenico e i camerini del teatro della Pergola, nel cuore di, si aggira un assassino temerario e spregiudicato. Ad assistere a Le feste d’Iside, affascinante dramma in musica, in sala c’è nientemeno che il Granduca Ferdinando III di Toscana: eppure, mentre in scena il soprano Teresa Bertinotti e il tenore Giovanni Ansani fanno a gara a chi “spara“ l’acuto più forte, dietro le quinte c’è chi semina morte. È Il teatro dei delitti, quello in cui ci accompagna Marcello Simoni con la nuova indagine di Vitale Federici (Newton Compton): nel suo 31° libro, lo scrittore ferrarese, già archeologo e bibliotecario, maestro del thriller storico – oltre un milione e mezzo di copie vendute, traduzioni in venti Paesi – mette in pausa il Medioevo del Mercante di libri maledetti per trasportarci alla fine del ‘700.