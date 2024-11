Quotidiano.net - Verona al galoppo, di scena Fieracavalli

Sono attesi 140 mila visitatori a, fino a domenica 10 novembre grande protagonista diFiera. Di cose da vedere e da fare ce ne sono davvero tante, per gli appassionati dei cavalli e non solo. A partire dagli oltre 2.200 cavalli di 60 razze che si trovano nei 12 padiglioni e nelle 6 aree esterne, per una superficie fieristica complessiva che supera i 128 mila metri quadrati. "è un evento straordinario dal punto di vista dei numeri, della forza di rappresentare un pezzo della nostra economia e una passione che lega tante persone di ogni età, unite dalla voglia di vivere a contatto con un animale affascinante come il cavallo", sottolinea il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida. "Oggi la filiera equestre rappresenta un elemento fondamentale di crescita, sul quale il ministero continua a impegnarsi, anche attraverso la promozione dell’ippica italiana", aggiunge.