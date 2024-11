Lapresse.it - Ucraina, attacco russo su Zaporizhzhia: bilancio delle vittime sale a 8 morti

All’indomani di una giornata in cui il presidenteVladimir Putin, parlando al Club Valdai, ha detto di non avere “nulla in contrario” a riprendere i contatti con il presidente eletto americano Donald Trump e lo stesso Trump ha assicurato che in futuro “parlerà” con lui, continua il conflitto in. Sul campo aumenta ildel raidsudi giovedì, in cui è stato colpito, tra l’altro, un ospedale. Ecco tutte le notizie di oggi dal conflitto IN AGGIORNAMENTOa 8Ildel raidsulla cittàdiè salito a 8– tra cui un bambino di un anno – mentre i feriti sono almeno 42. Lo rende noto il governatore regionale Ivan Fedorov citato dai media locali.