Ilprimatonazionale.it - Travaglio e la paternale agli elettori: “Se la gente non fosse ignorante magari sarebbe aiutata a votare”

Leggi l'articolo completo su Ilprimatonazionale.it

Roma, 8 nov – Quando le persone non votano come vorrebbero i “sinceri” democratici è tutto un rincorrersi a cercare mostri da incolpare e rimproveri per la presunta ignoranza degli. A Otto e mezzo si parla di Trump, onde nere montanti e pericoli per la democrazia. Ospite della puntata c’è pure Marco. Nel calderone della demonizzazione è finito anche Fabio Barsanti, nuovo vicesindaco del Comune di Lucca.Da Trump a BarsantiTra l’elezione di Trump e quella di Barsanti ciun filo rosso o, meglio, nero. Senza nascondere il proprio fastidio Lili Gruber annuncia: “Stasera è ufficiale che per la prima volta l’Italia avrà come vicesindaco di un capoluogo, nel caso specifico la città di Lucca, uno di CasaPound”. Per poi commentare: “Abbiamo visto in questi ultimi due anni sdoganare e normalizzare un sacco di idee, di comportamenti e di persone che fino a poco temporo stati considerati impresentabili”.