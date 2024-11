Romadailynews.it - Traffico Roma del 08-11-2024 ore 20:00

Leggi l'articolo completo su Romadailynews.it

Luceverdea ben trovati dalla redazione Il Grande Raccordo Anulare lungo la carreggiata esterna e rimane trafficato tra laFiumicino e la formazioneSud stesse condizioni di viaggio sul interna tra Cassia e Prenestina si rallenta sul tratto Urbano della A24 in uscita datra la tangenziale est viale della Serenissima anche per un precedente incidente su via del Foro Italico si rallenta tra Corso di Francia e via Salaria a San Giovanni trafficata la tangenziale est tra via dei Monti Tiburtini e viale Castrense Provenendo dal Olimpico stessa situazione in direzione opposta tra viale Castrense il bivio con la A24 prudenza sulla A12Civitavecchia per la presenza di un incidente tra Torre in Pietra Ladispoli verso l’Aurelia stessa raccomandazione sulla A1-napoli tra Colleferro e Anagni per chi è diretto al capoluogo Campano non si escludono ulteriori disagi sempre per un incidente su via Nomentana altezza Viale XXI Aprile un tamponamento anche su via del Circo Massimo in prossimità di via dell’Ara massima di Ercole un terzo incidente nel centro città su via del traforo vicino via in arcione in corso rosso Aperol nazionale di 24 ore del trasporto pubblico locale ripercussioni per i servizi Atac e Cotral individuati comunque alcuni servizi essenziali garantiti con le fasce di garanzia la prossima quella pomeridiana è in corso dalle 17 alle 20 in funzione le linee metro A e B chiusa la B1 e la che riapriranno alle 5:30 di domani mattina fuori servizio anche la linea termini Centocelle maggiori dettagli su