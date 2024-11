Superguidatv.it - The Family 2, replica puntata in streaming 8 novembre 2024 – Video Mediaset

Nuovo appuntamento oggi – venerdì 8– sulla piattaformaInfinity con la 2° stagione The(Aile). Nellaodierna la famiglia Soykan si risveglia di fronte a una triste realtà: nonna Seher è passata a miglior vita nel sonno, lasciando tutti attoniti. Poco prima, la donna aveva espresso il desiderio che al suo funerale non si versassero lacrime, e tutti si sforzano di onorare questa sua volontà, vivendo il lutto con compostezza. Per questa ragione, la cerimonia dell’henné di Yagmur non viene annullata e Bedri prosegue nei preparativi del suo addio al celibato. Ecco ilcon il cinquantesimo episodio.