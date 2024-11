Quotidiano.net - Star Wars: è in arrivo una nuova trilogia, ma senza gli Skywalker

Leggi l'articolo completo su Quotidiano.net

Roma, 8 novembre 2024 – Se dopo la fine della quarta stagione di The Mandalorian iniziate a sentire la mancanza viaggi interstellari, spade laser, jedi e sith, c’è un’ottima notizia per voi: è insul grande schermo unasaga di, guidata dal produttore e sceneggiatore Simon Kinberg, conosciuto per il suo lavoro nella serie di film sugli X-Men. Lanon proseguirà l’arco narrativo degli, ma disegnerà unatrama nell’universo ideato da George Lucas. Kinberg – che ha co-creato la serie animata ‘: Rebels’ – si occuperà della sceneggiatura della saga e la produrrà insieme a Kathleen Kennedy, capa della Lucasfilm. L’intento è quello di dar vita a una storia del tutto, slegata dai precedenti nove film creati da George Lucas: secondo The Hollywood Reporter, nella galassia “molto molto lontana” saranno creati dei nuovi personaggi e unatrama, ma questo non significa che alcuni dei personaggi già noti non possano apparire.