Metropolitanmagazine.it - Ryan Reynolds afferma che i dirigenti della Marvel sono “ossessionati” da Gambit di Channing Tatum

Dopo quasi 20 anni,potrebbe finalmente ottenere il suo ruolo da solista nella, grazie a un piccolo aiuto da parte dell’amico. Dopo l’apparizione dinei panni diin Deadpool e Wolverine,ha dichiarato che i” dalla sua interpretazione e che lui nutre “speranza” per il futuro disullo schermo. “Sinceramente non so cosa succeda dietro le porte chiuse delle sessioni di contabilità alla, ma so cheda lui in quel ruolo“, ha detto al podcast Awardist di Entertainment Weekly. “È un po’ la stessa situazione che ho attraversato io. Una volta che dimostri che funziona bene, è proprio quello di cui hanno bisogno. A volte hanno solo bisogno di vederlo in azione“.Nel 2014, è trapelato un filmato di provaperformance dicome Deadpool (alias Wade Wilson), la reazione dei fan ha spinto la 20th Century Fox a dare il via libera al primo capitolo del 2016 del suo franchise