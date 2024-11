Sport.quotidiano.net - Orario Sinner-De Minaur alle Atp Finals, dove vedere in tv il match

Torino, 8 novembre 2024 – Il sorteggio ha dato ufficialmente il viaAtp2024. Il numero 1 del mondo Jannikè inserito nel girone Ilie Nastase insieme al russo Daniil Medvevev, all’americano Taylor Fritz e all’australiano Alex de. Scongiurato l’incrocio nella prima fase con Carlos Alcaraz, il rivale più temibile per il campione italiano nella corsa all’ultimo titolo del 2024.potrà così affrontare Alcaraz solo in semifinale o in finale. Alcaraz, al terzo posto della classifica mondiale, è finito nel gruppo John Newcombe con il tedesco Alexander Zverev, il norvegese Casper Ruud e il russo Andrey Rublev. ALESSANDRO DI MARCO Ora non resta che attendere l’inizio delle ostilità alla Inalpi Arena di Torino: il ‘torneo dei maestri’ scatta domenica 10 novembre e si concluderà il 17.