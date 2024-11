Quotidiano.net - Novità in casa Rimadesio. Un flagship store a Parigi nel quartiere più elegante

Un nuovo, situato al numero 25 di Avenue Rapp (nella foto). Lo ha apertonel prestigioso 7° arrondissement, uno dei quartieri più esclusivi della capitale francese. Circondato da edifici di grande rilevanza storica e architettonica e da eleganti costruzioni in stile haussmanniano, ilsi inserisce in un contesto ricco di tradizione e fascino. Tra i punti di riferimento, l’Immeuble Lavirotte, situato al numero 29 di Avenue Rapp, un esempio straordinario di Art Nouveauna, progettato nel 1900 dall’architetto Jules Lavirotte. A pochi passi, al numero 23, si trova la storica Pharmacie, costruita nel 1905 e dichiarata Monumento Nazionale nel 1985 per il suo eccezionale interno decorativo. Questa fusione di elementi classici e moderni rende il 7° arrondissement una cornice ideale per accogliere l’eleganza e l’innovazione della collezione